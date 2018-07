Zwemleraar krijgt drie jaar cel voor ontucht met elf kinderen

Een 32-jarige man is in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, vanwege ontucht met elf kinderen. De man gaf de jongens en meisjes zwemles. De rechtbank had dezelfde straf gegeven, maar die achtte bewezen dat de man ontucht had gepleegd met vijftien kinderen.

De man uit Soest ging in de meeste gevallen met zijn hand in de zwembroek van de kinderen en raakte hun geslachtsdeel aan. Dat gebeurde tussen december 2012 en februari 2014 in een zwembad in Velsen-Zuid. De kinderen waren destijds tussen de 4 en 9 jaar oud.

Geen zwemleraar meer

De rechtbank zei dat de man vijftien kinderen had misbruikt, maar in vier van de gevallen is er volgens het hof te weinig bewijs dat de man de kinderen heeft aangeraakt. Er was dan bijvoorbeeld alleen een verklaring van een van de ouders.

Het hof bepaalde de proeftijd op tien jaar, meldt NH Nieuws. In die periode mag hij geen zwemleraar zijn en ook niet als vrijwilliger activiteiten of werkzaamheden met kinderen onder de 16 verrichten.