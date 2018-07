Europese rechter: KitKat heeft niet alleenrecht op vierkante reep

KitKat-fabrikant Nestlé heeft niet het alleenrecht op de vierkante vorm van een KitKat-reep, heeft de Europese rechter bepaald. Nestlé vindt de vorm van de snack, een vierkant chocoladeblok met vier reepjes, zo uniek dat die beschermd moet worden. Het Europees Hof van Justitie is het daar echter niet mee eens.

Nestlé probeert al sinds 2002 om de vorm van de chocoladereep te deponeren als handelsmerk. Het Bureau voor intellectueel eigendom van de Europese Unie registreerde de vorm in 2006, op verzoek van Nestlé.

De concurrerende chocoladefabrikant Mondelez (Milka, Oreo, Toblerone) ging in beroep tegen dat besluit en kreeg in december 2016 gelijk van een lagere Europese rechter. Nu bevestigt het Europees Hof dat de vorm van de KitKat niet kenmerkend genoeg is om als intellectueel eigendom vast te leggen.

Deels beschermd

KitKat heeft in verschillende landen een beschermde status, maar niet in de hele Europese Unie. In tien landen, waaronder Nederland, is de vorm van KitKat beschermd. Maar in België, Ierland, Griekenland en Portugal wordt de vorm niet beschermd.

Het Hof vindt dat bescherming alleen mogelijk is als de fabrikant aantoont dat het product in de hele Europese Unie wordt gezien als handelsmerk, en niet voor slechts in enkele lidstaten.

Kvikk Lunsj

In Noorwegen zal met blijdschap gereageerd worden op het Europese vonnis, ook al is Noorwegen geen lid van de EU. De Noorse chocoladereep Kvikk Lunsj van Mondelez heeft precies dezelfde vorm als die van een KitKat en werd twee jaar na het uitkomen van de KitKat geïntroduceerd.

Daar Noorwegen wel lid is van de Europese Economische Rumte, neemt het land veel van de EU-regels over.

De twee repen bestonden jarenlang gebroederlijk naast elkaar. Nestle besloot in 2002 echter dat het zich de vorm van KitKat wilde toeëigenen.