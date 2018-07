Spaanse politie onderzoekt dood Nederlander in Barcelona

In Barcelona is een Nederlander om het leven gekomen en een tweede Nederlander gewond geraakt onder nog onopgehelderde omstandigheden. De politie trof de twee aan in een auto.

Na een melding zagen de hulpdiensten zondagnacht in het district Sant Martí, midden op de openbare weg, een auto staan met daarin twee gewonde mannen. Beiden droegen een vuurwapen bij zich.

Ondanks reanimatiepogingen overleed een van de twee mannen ter plekke. De ander is naar het ziekenhuis gebracht.

De Spaanse politie bevestigt dat het gaat om twee Nederlanders, maar wil er verder niets over kwijt. Meerdere Spaanse media melden dat er een schietpartij is geweest.