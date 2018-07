Vader vermiste Anouk (19) op weg naar Cuba: 'Ik voel me boos en verdrietig'

Wim maakt zich grote zorgen over de psychische toestand van zijn dochter. "Anouk heeft lichte psychische klachten waar ze medicijnen voor nodig heeft. Mogelijk hebben die vanwege uitdroging of een voedselvergiftiging niet goed gewerkt en is ze in een psychose terechtgekomen. Als dat gebeurt, kan ze niet meer normaal denken. Daarom is het zo belangrijk om te weten waar ze is."

Toen ze vertelde dat ze naar Cuba ging, dacht haar vader dat ze een grapje maakte. "Ze was net op vakantie geweest, maar ze voelde zich thuis niet op haar gemak. Misschien is het een soort vluchtgedrag."

Het lukt hem niet meer om haar telefonisch te bereiken. "Misschien heeft ze in een vlaag van woede haar telefoon kapot gegooid. Of misschien is haar telefoon gestolen." Gistermiddag plaatste hij een bericht op Facebook over de vermissing van Anouk. "Ik kreeg maar geen antwoord van de reisorganisatie, het duurde me te lang. Ik hoop dat mensen op Cuba mij kunnen helpen."