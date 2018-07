Zeker 24 doden bij aanslag stembureau Pakistan

Bij een aanslag in de Pakistaanse stad Quetta zijn zeker 24 doden gevallen. Zo'n 35 mensen raakten gewond. De aanslag werd gepleegd even buiten een stembureau. Daar stond een lange rij mensen in verband met de verkiezingen van vandaag.

Volgens een woordvoerder van een ziekenhuis in de stad zijn onder de doden twee kinderen en vijf politiemensen. Gezien het aantal zwaargewonden wordt verwacht dat het dodental nog oploopt.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat. Dat hebben de moslim-extremisten laten weten via het persbureau Amaq, dat aan IS gelieerd is.

Meerdere aanslagen

In Pakistan zijn vandaag verkiezingen voor het Lagerhuis in Islamabad en vier regionale parlementen. In de aanloop naar de verkiezingen zijn meerdere aanslagen gepleegd tijdens verkiezingsbijeenkomsten. Bij de laatste aanslag, in de stad Mastung, vielen 128 doden, onder wie een kandidaat voor het regionale parlement. De verantwoordelijkheid voor die aanslag werd opgeëist door de Pakistaanse Taliban.

De verkiezingen in Pakistan zijn uitgeschreven door de interim-regering. Die trad aan na het gedwongen vertrek van minister-president Nawaz Sharif. De oud-premier werd begin deze maand veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf wegens corruptie.

Primeur

De afgelopen twee burgerregeringen in Pakistan hebben hun termijn uitgezeten. Een derde achtereenvolgende burgerregering zou een primeur zijn voor het land, waar het sterke leger geregeld de macht greep.

De verkiezingscampagne stond vooral in het teken van de strijd tussen de Moslimliga van Sharif en de centrumrechtse partij van oud-cricketspeler Imran Khan. Nawaz Sharif is drie termijnen premier geweest van Pakistan. Hij beschuldigt de veiligheidsdiensten en het leger ervan dat ze tegen hem samenspannen in de aanloop naar de verkiezingen. De oud-premier zegt dat ze de partij van de cricket-coryfee en nationale held Imran Khan steunen.