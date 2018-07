Tientallen doden bij aanslagen Zuid-Syrië

In het zuiden van Syrië zijn bij een serie aanslagen tientallen doden gevallen. Syrische staatsmedia melden zeker 38 doden en 37 gewonden; Islamitische Staat zou achter de terroristische aanslagen zitten.

Volgens het Syrische staatspersbureau Sanaa blies een zelfmoordterrorist zichzelf vanochtend op in de buurt van een markt in de stad Sweida. Ook sloegen gewapende aanvallers toe in verschillende dorpen ten noordoosten van Sweida.

Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, dat de strijd in Syrië vanuit Engeland in kaart brengt, spreekt van 32 doden, met inbegrip van de aanvallers.

Legeroffensief

De aanvallen vallen samen met een offensief door het Syrische leger tegen rebellen in het zuidwesten van het land. De regio, die in het zuiden grenst aan Jordanië en in het westen aan de door Israël geannexeerde Golanhoogten, wordt sinds een maand bestookt door het leger van president Assad, dat steeds meer gebieden in handen krijgt.

Zo zette het leger eind juni zwaar geschut in, in de strijd om de stad Daraa, een van de laatste bolwerken van de rebellen in het zuiden. Syrië wordt bij de aanvallen gesteund door Russische bombardementen. Inmiddels zijn duizenden burgers op de vlucht geslagen.