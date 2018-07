Hitte en droogte: code oranje vanwege de warmte en regen in Brabant

Wanneer code rood?

Vanaf 10.00 uur is code oranje actief, een waarschuwing voor extreem weer, vanwege de aanhoudende hitte. Maar wanneer is het eigenlijk code rood?

Voor een code oranje vanwege hitte moet het drie dagen op rij 30 graden zijn, waarbij het 's nachts ook warmer dan 18 graden blijft. Dezelfde voorwaarden gelden ook voor code rood, legt een woordvoerder van het KNMI uit. "Maar er wordt ook gekeken naar de impact. Voorwaarde voor code rood is dat het weer maatschappij-ontwrichtend moet zijn."

Of code rood van kracht is, bepaalt het KNMI niet alleen. "Daarbij zijn andere organisaties betrokken, zoals de NS en Rijkswaterstaat."

Gortdroge voetbalvelden

Terreinmannen van voetbalverenigingen in de provincie Utrecht zitten met de handen in het haar: de tropische temperaturen zijn slecht voor de voetbalvelden. En het voetbalseizoen begint al over iets meer dan een maand.

Evert Terpstra van SV Zeist is inmiddels best wel ongerust over de staat van de voetbalvelden. "Gisteren heb ik een e-mail gestuurd naar de gemeente dat ik me erg zorgen maak over de toestand van de velden bij ons, want die zijn geel en bruin", schrijft RTV Utrecht.

Normaal zaait Terpstra het veld in en ligt er vervolgens aan het begin van het nieuwe seizoen een mooie grasmat. Maar de hitte gooit roet in het eten: "Alles is ingezaaid en onderhouden maar het moet een beetje water hebben. Als zaad geen water krijgt dan doet het niks, dan wordt het alleen maar door de vogels opgepikt."

Water voor de weidevogels

Boeren die de mogelijkheden hebben, moeten hun land onder water zetten. Die oproep komt van het Agrarisch Collectief Waadrâne, meldt Omroep Friesland. Daarbij zijn in het gebied tussen Zwarte Haan en het Lauwersmeer in Noord-Friesland ongeveer 145 boeren aangesloten, die weidevogels op hun land willen stimuleren.

Door de droogte hebben weidevogels het zwaar, zegt voorzitter Hans Kroodsma. "Door het land onder water te laten lopen, kunnen de vogels gemakkelijker met hun snavels in de grond prikken om voedsel te vinden. Bovendien wordt het insectenleven gestimuleerd, dus er is meer voedsel voor de vogels te vinden."