'Studentenliedje' uit Rotterdam bovenaan Franse hitlijst dankzij WK

Het succes is een prettige verrassing, zegt oud-bandlid Mark Snijders tegen RTV Rijnmond. "We brachten in 1994 in eigen beheer de single uit en hoopten dat we uit de kosten zouden komen. Dat resulteerde toen in een gouden plaat en Nederlandse nummer-1-hit."

In het buitenland had de Hermes House Band al veel succes, maar een nummer-1-hit zat er nog niet in. Tot nu toe dus. "Dankzij de Franse voetballers mogen we dit meemaken. Het is leuk dat een heel land ons studentenliedje zingt."

De originele versie van Gloria Gaynor staat overigens op plaats 2 in de Franse hitlijst.