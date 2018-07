Dus je dacht dat jij het warm had op je werk?

"Maar na al die tijd ben ik er wel gewend aan geraakt. Ik denk dat dat ook met deze hoge temperaturen buiten gaat gebeuren. Een aantal weken geleden was 28 graden veel te warm, en nu zijn we er al blij mee." Toch wordt er ook bij Roberts weleens geklaagd over de hitte in de keuken. "Dat zit gewoon in het Nederlandse bloed", lacht de pizzabakker. "Af en toe een waterijsje doet al wonderen."

Ook Siang-Lan Go van De Pizzabakkers is niet heel blij met de hitte. Alleen kunnen ze er niet veel aan doen, zegt ze. Behalve dan zoveel mogelijk de kou op te zoeken. Andere tips: "Veel naar buiten, weinig kleding aan en veel ventilatoren." En natuurlijk ook veel water drinken.

Maar deze dagen is het volgens Go zelfs te warm voor de pizzabakkers. "We hebben dan ook besloten om het aan het team zelf over te laten of de hitte nog te doen is. Anders moeten we gewoon dicht. Het is echt niet te doen anders."