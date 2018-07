'Waarschuwing voor nieuw gesjoemel met uitstoottest auto-industrie'

Twee EU-commissarissen waarschuwen voor een nieuwe methode van autofabrikanten om te knoeien met CO2-reductiecijfers. NRC schrijft dat het een brief daarover gericht aan EU-voorzitter Oostenrijk in handen heeft.

Bedrijven zouden de nulmeting voor CO2-reductie kunstmatig opkrikken. Een hogere waarde is gunstiger voor autofabrikanten, die hun uitstoot procentueel moeten verminderen. Met een hogere nulmeting hoeven ze minder te investeren om aan de vereiste reductie te voldoen.

Fabrikanten riskeren miljarden euro's aan boetes als ze niet aan de nieuwe, nog definitief vast te stellen uitstootnormen voldoen. Om welke bedrijven het gaat, staat niet in de brief.

De twee EU-commissarissen zouden zich baseren op meldingen van lidstaten en studies van het onderzoeksinstituut van de Europese Commissie. "Als we dit nu niet goed aanpakken, lopen we het risico op een schandaal vergelijkbaar met dieselgate", laat Europarlementariër Miriam Dalli NRC weten in een reactie.

Zelf meten

De Commissie heeft voorgesteld dat de nieuwe auto's in 2025 gemiddeld 15 procent minder CO2 per kilometer uitstoten dan in 2021, het jaar van de nulmeting. Ook eventuele latere reducties worden gekoppeld aan deze nulmeting, dus ermee sjoemelen kan de industrie veel voordeel opleveren.

Volgens de krant mogen fabrikanten zelf opgeven hoeveel CO2 hun voertuigen uitstoten bij de nieuwe test. Uit studies zou blijken dat de bedrijven gemiddeld 4,5 procent meer opgeven, soms zelfs oplopend tot 13 procent meer.

De Commissie zou erop aandringen om niet langer te werken met de gegevens die de fabrikanten zelf aanleveren. De brief is uitgelekt via de milieuorganisatie Transport & Environment, waar bijvoorbeeld Milieudefensie lid van is.

In 2015 kwam Volkswagen in opspraak door het zogenoemde sjoemelschandaal of dieselgate. Met geheime software werden doelbewust uitstoottesten gemanipuleerd.