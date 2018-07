Vis uit deels bezette Westelijke Sahara voor Europeanen

Nederland eet de komende vier jaar weer sardientjes uit de wateren van de Westelijke Sahara, zo blijkt uit een nieuw visserij-akkoord dat de Europese Commissie en Marokko dinsdag hebben getekend. Het zet kwaad bloed bij onafhankelijkheidsbeweging Polisario. De Westelijke Sahara wordt grotendeels door Marokko bezet.

"We veroordelen elke poging van de EU om de Westelijke Sahara op te nemen in akkoorden met Marokko zonder overeenstemming en dat laatste is volgens ons niet verkregen", zegt Mohamed Sidati, die Polisario in Europa vertegenwoordigt. Polisario ging tegen het vorige visserij-akkoord in beroep, omdat de beweging vindt dat de Westelijke Sahara recht heeft op autonomie en dus ook op het zelf nemen van beslissingen over akkoorden zoals deze.

Onder het oude visserij-akkoord met Marokko uit 2014 visten 120 Europese boten voor 94 procent in de wateren van de Westelijke Sahara. De EU betaalde Marokko hier 30 miljoen euro voor. Vorig jaar visten vier Nederlandse boten langs de Westelijke Sahara; voor voornamelijk sardines.

Nieuw akkoord nodig

Het Europese Hof van Justitie gaf Polisario eind februari gelijk en oordeelde dat het toenmalige visserij-akkoord niet geldig was voor wateren grenzend aan de Westelijke Sahara. Polisario was blij en veel boten voeren van de Westelijk Saharaanse kust terug naar Europa.

Half juli liep het oude akkoord af, dus moest er opnieuw onderhandeld worden. Marokko zei dat een nieuw visserij-akkoord alleen mogelijk was inclusief de wateren van de Westelijke Sahara. De EU is hier dus voor gezwicht.

"De twee partijen zijn akkoord over de verbeteringen in de teksten vanwege de voordelen voor de lokale bevolking van de beoogde zones", zegt het akkoord daarover. Europa zal nu met 128 boten in de wateren vissen en Marokko daar 48 tot 55 miljoen euro voor betalen. Het exacte bedrag hangt af van het precieze aantal boten dat zal vissen en loopt op per jaar. Het akkoord loopt tot en met 2022.

'Vredesproces in gevaar'

De VN probeert al sinds 1991 een oplossing te vinden voor Marokko en de Westelijke Sahara. "Met dit akkoord brengt de Europese Commissie het vredesproces in gevaar" aldus Sidati van Polisario.

Het visserij-akkoord moet net als een soortgelijk landbouw-akkoord langs het Europees Parlement. Het parlement kan het akkoord nog wijzigen of terugsturen naar het Hof van Justitie.