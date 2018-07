'Zangeres Demi Lovato in ziekenhuis opgenomen na overdosis'

Zangeres Demi Lovato is met spoed opgenomen in een ziekenhuis in Los Angeles, nadat ze een overdosis heroïne zou hebben genomen. Dat meldt entertainmentwebsite TMZ. Het is niet bekend hoe het nu gaat met de 25-jarige zangeres.

Lovato, bekend van nummers als Let It Go (van de film Frozen) en Tell me you love me, stond afgelopen zondag nog op het podium. Ze trad samen met Iggy Azalea op in Californië.

In het verleden is Lovato verslaafd geweest aan drugs en alcohol en daarvoor meerdere keren opgenomen in afkickklinieken. Ze was nu iets langer dan zes jaar nuchter. Sinds juni gaan er echter geruchten rond dat ze een terugval zou hebben, daarover zou ze zingen in haar nieuwe nummer Sober. De zangeres promootte wel een nuchtere levensstijl tijdens speciale bijeenkomsten over drugs- en alcoholgebruik, voorafgaand aan haar concerten.

Toen ze daarmee begon in 2012, gebruikte ze zelf nog. In haar documentaire Demi Lovato: Simply Complicated vertelde ze: "Ik was nog niet klaar om te ontnuchteren. Ik smokkelde cocaïne vliegtuigen in, ik gebruikte stiekem in badkamers."

Een bron meldt intussen aan het Amerikaanse entertainmenttijdschrift Variety dat de toestand van Lovato "stabiel" is.