Gemeente sluit panden van bloembollenkweker vanwege veiligheid

De gemeente Hollands Kroon heeft drie panden gesloten van een bloembollenbedrijf uit 't Veld. Volgens de gemeente was de veiligheid van vele tientallen arbeidsmigranten in gevaar. Het bedrijf heeft ook een dwangsom van 10.000 euro opgelegd gekregen.

Het gaat om panden waar het bedrijf de werknemers die uit het buitenland komen, tijdelijk liet wonen. Volgens de gemeente was onder meer een oude garage ingericht als verblijf. Daar zaten ook enkele minderjarige werknemers.

Op een andere plek op het terrein waren containers geplaatst. Daar zaten te veel mensen in één ruimte, constateerden de toezichthouders. Op een derde perceel werd een nieuw verblijf gebouwd. Maar terwijl het pand nog in aanbouw was, sliepen er al wel meer dan veertig mensen. De brandweer beoordeelde de panden als brandgevaarlijk.

Het pand in aanbouw is vorige week direct ontruimd op last van de gemeente. De eigenaar kreeg nog een kans om iets te doen aan de garage en containers, maar bij een tweede controle bleken die nog steeds niet aan de regels te voldoen. De gemeente heeft daarom besloten ook deze te sluiten. De ramen en deuren zijn verzegeld, meldt NH Nieuws.