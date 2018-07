Britse premier May neemt onderhandelingen brexit over

De Britse premier May heeft officieel de leiding genomen bij de onderhandelingen over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Haar nieuwe brexit-minister, Dominic Raab, zal optreden als haar adjudant. De premier benadrukt dat het brexit-ministerie wel leidend blijft bij de gesprekken met Brussel.

Het kantoor van de premier heeft al langer een speciale brexit-eenheid. De afgelopen maanden kreeg die afdeling al een steeds grotere rol bij de voorbereidingen op de brexit. May en haar kantoor krijgen nu dus ook de verantwoordelijkheid.

Critici zeggen dat May daarmee minister Raab degradeert. "Nog voordat hij een voet tussen de deur heeft weten te krijgen, schuift de premier hem aan de kant", zegt brexit-schaduwminister Chapman van Labour. Anderen zeggen dat hieruit blijkt dat May haar minister niet vertrouwt.

Spanning met ministerie

Raab zegt zelf dat hij niet aan de kant is gezet. Wel erkent hij dat er de afgelopen tijd spanningen waren tussen Mays brexit-eenheid en zijn ministerie. Hij zegt dat de onderhandelingen nu beter gestroomlijnd kunnen worden.

Begin deze maand nam David Davis ontslag als brexit-minister, omdat hij het oneens was met de koers van May. Zijn stafchef Stewart Jackson verweet May daarop dat die er een eigen, parallelle, brexit-operatie op nahoudt. Hij zei dat Mays brexit-eenheid het ministerie niet op de hoogte houdt van wat er met Brussel wordt besproken.