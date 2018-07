Ex-Femenlid Oksana Shachko pleegt zelfmoord

Shachko stond in 2008 in Kiev aan de wieg van de feministische organisatie, die regelmatig in het nieuws was doordat betogers topless demonstreerden. "Oksana vocht tegen onrechtvaardigheid, vocht voor gelijkheid, vocht voor zichzelf en voor alle vrouwen als een held", schrijft Femen-activist Inna Sjevtsjenko op Facebook.

"We stonden samen op het Onafhankelijkheidsplein, overleefden in het Wit-Russische bos na de KGB-pesterijen en marcheerden door de straten van Parijs. Oksana is niet meer bij ons, maar ze is hier, ze is overal. Oksana, ze zit in ieder van ons, ze zit in Femen, ze zit in de geschiedenis van het feminisme."

Sinds 2013 leefde Oksana Shachko in ballingschap in Parijs. Ze had het feminisme de rug toegekeerd en zich op de schilderkunst gestort. Shachko is 31 jaar geworden.