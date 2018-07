Slachtoffer novitsjok dacht dat hij vriendin parfum cadeau deed

De Brit die begin deze maand samen met zijn vriendin in aanraking kwam met het zenuwgif novitsjok dacht dat hij een weggegooid flesje parfum had gevonden. De politie ontdekte vorige week dat dat de bron van de vergiftiging was.

In een interview met de Britse krant The Sun vertelt Rowley dat hij het flesje aan zijn vriendin Dawn Sturgess cadeau had gedaan. Zij heeft het gif vermoedelijk op haar polsen gespoten.

Een paar uur nadat Rowley het flesje aan Sturgess had gegeven, verloor het stel het bewustzijn. Sturgess ontwaakte nooit meer en overleed acht dagen nadat ze met het gif in aanraking was gekomen. Rowley is vrijdag uit het ziekenhuis ontslagen en is volgens de krant nog zwak.

Schuldgevoel

Verder zegt hij tegen The Sun dat hij zich schuldig voelt over de dood van zijn vriendin. "Ik vind het heel verdrietig wat er met haar is gebeurd. Het is afschuwelijk en choquerend. Ik zat nog aan de medicijnen toen ze me vertelden dat ze was overleden. Ik denk niet dat ik hier ooit overheen kom."

Rowley zegt dat hij zich nog maar weinig kan herinneren van de uren nadat hij met het gif in aanraking was gekomen. The Sun schrijft dat hem nog wel bijstaat dat het flesje brak toen hij het in zijn handen had.

In maart werden de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter in Groot-Brittanni├ź vergiftigd met novitsjok. Zij werden bewusteloos gevonden in Skripals woonplaats Salisbury. Sturgess en Rowley komen uit Amesbury, niet ver daarvandaan. De politie vermoedt dat de vergiftiging van het stel verband houdt met die van de Skripals.

Onvoorzichtig

Het Britse persbureau Press Association meldde op basis van anonieme bronnen dat de Britse diensten een aantal Russen op het spoor zijn gekomen die iets met het vergiftigen van de Skripals te maken hebben. Maar dat werd later ontkend door de Britse staatssecretaris voor Veiligheid, die sprak van "pure speculatie door slecht geïnformeerde bronnen".

Tegenover The Sun haalt Rowley uit naar de mensen die het flesje hebben achtergelaten. "Het is erg onvoorzichtig van ze, hoe ze hun werk hebben gedaan en daarna spullen hebben laten slingeren. Er hadden kinderen mee kunnen spelen."