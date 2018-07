Brussel beboet Philips om dure elektronica

De Europese Commissie heeft vier elektronicabedrijven een miljoenenboete opgelegd omdat ze te hoge prijzen hebben gerekend. Onder de beboete bedrijven is Philips. Het Nederlandse technologieconcern moet 29,8 miljoen euro betalen.

Volgens Eurocommissaris Vestager eisten Asus, Pioneer, Denon & Marantz en Philips van online-aanbieders van elektronica dat ze een minimumprijs aan hun klanten vroegen. Deden de verkopers dat niet, dan dreigden de bedrijven met sancties.

De handelwijze gaat in tegen de Europese mededingingsregels. Vestager wijst erop dat door deze praktijken consumenten hogere prijzen moesten betalen.

Stofzuigers

De hoogste boete, van 63,5 miljoen euro, is voor Asus. Het Taiwanese bedrijf ging tussen 2011 en 2014 in de fout met de prijzen van onder meer laptops. Bij Philips ging het om bijvoorbeeld keukenapparatuur, stofzuigers en elektronische tandenborstels, in de periode 2011-2013.

Alle vier de bestrafte bedrijven hebben tientallen procenten korting gekregen op de boete omdat ze hebben meegewerkt aan het onderzoek.