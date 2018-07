25 jaar cel voor vier pogingen tot moord

Een 50-jarige man uit Echt gaat 25 jaar de cel in voor vier pogingen tot moord en verboden wapenbezit. Hij schoot twee keer op een auto waarin een man zat op wie hij het gemunt had. Dat deed hij in 2014 en in 2016.

De eerste keer raakte zijn slachtoffer niet gewond, maar de tweede keer liep de man blijvend letsel op aan zijn knieën. Die tweede keer had hij ook zijn vrouw en zoontje bij zich. Er werd toen zeven keer geschoten op de auto, waarbij het slachtoffer ernstig gewond raakte. De vrouw en het kind bleven ongedeerd.

Criminele milieu

Volgens de rechtbank in Maastricht is er sprake van voorbedachten rade en dus poging tot moord. De aanslagen zijn in verband te brengen met het criminele milieu, vindt de rechtbank. Daarom krijgt de man een lange gevangenisstraf. Het Openbaar Ministerie had 26 jaar en 8 maanden geëist.

De verdachte moet ook schadevergoedingen betalen, schrijft 1Limburg: ruim 92.000 euro aan zijn slachtoffer. De vrouw en zoon moet hij elk 2500 euro betalen.