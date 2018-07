Omstreden maatregel president Argentinië: leger in binnenland inzetten

De Argentijnse president Macri wil het leger inzetten in het binnenland. Dat ligt gevoelig in het Zuid-Amerikaanse land; Argentinië zuchtte eind jaren 70, begin jaren 80 onder een militaire dictatuur, waarbij tienduizenden mensen onder mysterieuze omstandigheden verdwenen of werden gedood of gemarteld.

Macri wil de militairen inzetten om binnenlandse bedreigingen aan te pakken, zoals drugscriminaliteit en terrorisme. Ook wil hij het leger gevoelige plekken laten bewaken, zoals kerncentrales. In een toespraak op een legerbasis zei Macri dat de militairen vooral logistieke ondersteuning in de grensgebieden zullen leveren.

Verdedigen landsgrenzen

Van 1976 tot 1981 was in Argentinië junta-leider Videla aan de macht. Hij gebruikte het leger om zijn eigen bevolking te onderdrukken. In 1983 kwam er een eind aan de militaire dictatuur. Met deze geschiedenis in het achterhoofd, werd in 2006 een decreet aangenomen waarin de rol van het leger werd beperkt tot het verdedigen van de landsgrenzen.

De plannen van de conservatieve Macri, die het land leidt sinds 2015, worden bekritiseerd door de oppositie en mensenrechtenorganisaties. Een ruimere inzet van het leger kan volgens hen leiden tot militaire spionage, repressie en meer geweld.

Kritiek mensenrechtenorganisaties

De voormalige minister van Defensie Rossi zegt dat het scheiden van de nationale veiligheid en de binnenlandse veiligheid sinds 1983 staatspolitiek is en dat dat niet moet veranderen. Volgens hem werkt het ook niet. Hij wijst erop dat Mexico, Colombia en Brazilië het leger hebben ingezet in de strijd tegen drugscriminaliteit, maar dat die landen daar nu van lijken terug te komen.

Het in Buenos Aires gevestigde Centrum voor Juridische en Sociale Studies zegt pal achter de scheiding te staan van het leger en binnenlandse veiligheidskwesties. Daaraan morrelen levert een gevaar op voor zowel de burgerregering als de mensenrechten, zegt de organisatie.

De overheid wil de nieuwe regels invoeren via een decreet in plaats van via een wet die door het congres heen moet. "We weten dat dit geen eenvoudige stap is", zei Macri. "Maar grote veranderingen zijn nooit makkelijk. Dit is de eerste stap op weg naar het moderne, professionele en goed uitgeruste leger dat Argentinië nodig heeft."