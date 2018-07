Vluchten voor het vuur: 'We waren als een bijenkolonie in de zee'

Een Belgisch gezin op vakantie in Mati moest halsoverkop vluchten voor het vuur, meldt de VRT. Ze beschrijven hoe het vuur razendsnel om zich heen greep. "We zagen de rookpluimen steeds dichterbij komen. Toen we naar onze kamer wilden, werkte de lift niet meer en kregen we te horen dat we uit het hotel moesten. We zijn toen gaan lopen, het enige wat we konden doen."

Ze vluchtten hun hotel uit en wachtten urenlang bij een haventje. "Op den duur wisten we niet goed meer of we nu in zee moesten springen of niet. Er was wel wat paniek ja, zeker bij mijn jongste kind. Als ouder is het dan zaak om zelf kalm te blijven."