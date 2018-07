Hittegolf Japan nu officieel 'natuurramp', dodental loopt op naar 77

Het aantal doden door de aanhoudende hitte is opgelopen tot 77 en zo'n 30.000 mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis, meldt de krant The Japan Times. Vooral ouderen zijn het slachtoffer.

De hulpdiensten in Tokio stuurden zondag 3125 keer een ambulance op pad. Sinds gisteren zijn er in de hoofdstad meer mensen met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis met een zonnesteek dan normaliter in een heel jaar.

De hitte kan volgens meteorologen nog aanhouden tot begin augustus. Mogelijk wordt de zomervakantie voor scholieren daarom verlengd. Minder dan de helft van de scholen in Japan is namelijk uitgerust met airconditioning.