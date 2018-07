Groei van Randstad vlakt iets af

Grofweg groeide de omzet in tijdelijk personeel in Europa met 5 procent, in de VS en Canada met 2 procent en in de rest van de wereld met 11 procent. Randstad haalt in Europa ruim twee derde van de omzet, zo'n 4,2 miljard euro. Noord-Amerika is goed voor een miljard. Voor de rest van het jaar wordt een gelijke groei verwacht.

Het in 2016 overgenomen Monster, in Nederland actief als Monsterboard, dat vooral digitaal en via sociale media bedrijven en personeel bij elkaar brengt, is nog druk met reorganiseren en levert Randstad nog niet veel geld op.

Op de Amsterdamse beurs wint het aandeel Randstad op de kwartaalcijfers 3,5 procent op 52,90 euro.