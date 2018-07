Duizenden scouts uit hele wereld trekken door Nederland

Terwijl de zon nog maar nauwelijks op is, is het op het strand van Scheveningen al bijzonder druk. Er wordt ontbeten, gedoucht en met kleine slaperige oogjes in de rij gestaan voor koffie. Afgelopen nacht hebben hier zo'n 4500 scouts op het strand geslapen. Ze zijn op Roverway2018, een kamp speciaal voor scouts tussen de 16 en 22 jaar.

Het kamp wordt om de drie jaar gehouden en het is voor het eerst dat het in Nederland is. In principe is het een Europees kamp, maar er zijn scouts uit 45 landen. Van Australiƫ tot Noorwegen en van Zuid-Afrika tot IJsland.