Acht Albanezen uit vrachtwagen gehaald langs A16

In een vrachtwagen op een parkeerplaats langs de A16 bij Zevenbergschen Hoek zijn vanochtend acht migranten uit Albaniƫ gevonden. Ze werden ontdekt door een vrachtwagenchauffeur die zijn trailer controleerde.

De gealarmeerde politie vond in de vrachtwagen acht mannen van 19 tot 26 jaar. Ze zijn meegenomen voor verhoor, hun paspoorten zijn ingenomen.

De chauffeur doet aangifte van vernieling. Hij zegt dat de migranten het dak van de trailer hebben vernield om naar binnen te komen.

Het is niet de eerste keer dat migranten zich verschuilen in vrachtwagens en in West-Brabant worden gearresteerd, meldt Omroep Brabant. Zo doken in mei nog beelden op van mensen die op de snelweg A4 bij Lepelstraat uit een vrachtwagen sprongen. Ze hadden een gat in het zeil gesneden.