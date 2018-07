Reddingshonden Koen van Keulen ingezet bij vermissing Italiaans meisje

Het reddingsteam vertrok zondagavond uit Nederland om te helpen bij het zoeken naar de 17-jarige Koen, die vorige week vermist raakte.

Toen het team gisteren rond het middaguur aankwam in Italië, was het levenloze lichaam van de jongen uit Soest net gevonden in een greppel langs een weg. Vermoedelijk was hij achter een vangrail gestruikeld en zes meter naar beneden gevallen.

In de greppel staat een laagje water. De politie denkt dat Koen daarin is verdronken.