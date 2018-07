Hitte en droogte: brak water weren en heet avondje Ajax

Brak water weren

Op veel plekken zijn waterschappen bezig om de gevolgen van de droogte aan te pakken. Zo mag er vanaf vandaag niet meer gevaren worden op de Leidsche Rijn, tussen Harmelen en het Amsterdam-Rijnkanaal.

De Leidsche Rijn wordt namelijk gebruikt om zoet water richting Rijnland te krijgen. "We hebben in West-Nederland een probleem", legt Sjaak Langeslag van het hoogheemraadschap Rijnland uit. "De Rijnafvoer wordt steeds minder en daardoor dringt via de Nieuwe Waterweg zout water door in het rivierenstelsel. De tegendruk ontbreekt."

"En als dat zoute water in de Hollandse IJssel komt, dan gaan we bij Gouda brak water innemen, terwijl we daar zoet water nodig hebben." Dat is nadelig voor de tuinbouw en natuurgebieden in die regio. "Brak water kan daar erg schadelijk voor zijn."

Het vaarverbod wordt ingesteld omdat de waterschappen het peil van de Leidsche Rijn omhoog gaan brengen. "Een hoger waterpeil betekent dat golfslag erg schadelijk kan zijn voor de waterkeringen. Bovendien heb je minder doorvaarthoogte bij allerlei viaducten, dat geeft een risico op schade."