Oudste veteraan André du Pon (105) overleden

De oudste veteraan van Nederland, André du Pon, is op 105-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de vrijgemaakt-gereformeerde kerk in Vlaardingen.

Du Pon ontving het Mobilisatie Oorlogskruis voor zijn inzet tijdens de mobilisatie in 1939 en 1940. Ook werd hij in april benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau, vanwege het vrijwilligerswerk dat hij tot op hoge leeftijd deed.

Hij zou afgelopen Veteranendag, 30 juni, koning Willem-Alexander en premier Rutte ontmoeten, maar vanwege zijn gezondheid moest Du Pon afzeggen.