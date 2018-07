Twee doden door bosbranden Griekenland

De bosbranden in de omgeving van Athene hebben aan zeker twee mensen het leven gekost. Volgens het Griekse ministerie van Gezondheid zijn minstens 25 mensen met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Drie van hen hebben levensbedreigende verwondingen.

De branden ten westen en noordoosten van de Griekse hoofdstad hebben al veel schade aangericht. Gisteren begon de bosbrand in de heuvels van Kineta, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene, en breidde zich daar steeds verder uit. De tweede bosbrand woedt ongeveer 45 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad.

In beide regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Veel mensen hebben hun huis moeten verlaten. Onder meer de toeristische badplaatsen Mati en Rafina zijn getroffen. In de haven van Rafina komen veel boten aan met mensen die van stranden zijn gered.

De Griekse premier Tsipras heeft een bezoek aan Bosniƫ ingekort vanwege de noodsituatie in zijn land. Griekenland heeft de Europese Unie om hulp gevraagd bij het blussen van de bosbranden.