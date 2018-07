Laatste schone zwanen losgelaten na olielek Rotterdamse haven

Bijna vijfhonderd zwanen zijn de afgelopen weken verzorgd door vrijwilligers. Nadat de vogels voldoende waren aangesterkt, werden ze één voor één gewassen en ontdaan van de olieresten. Veertien zwanen moeten nog revalideren. Zij zijn ondergebracht bij een reguliere opvanglocatie.

Voor de schoonmaakactie werd een speciale opvanglocatie gebouwd bij de Maeslantkering in Hoek van Holland. Het noodhospitaal is nu leeg en wordt door Rijkswaterstaat afgebroken.

Ook het water in de haven van Rotterdam is inmiddels olievrij, maar de oevers en kades zijn nog vervuild. Het kan nog maanden duren voordat ook alles daar is schoongemaakt, meldt RTV Rijnmond.