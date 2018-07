Waterbuffels nemen duik in Biesbosch: 'Ik dacht dat het nijlpaarden waren!'

Een groep waterbuffels trok vandaag veel bekijks in de Biesbosch. De groep van circa twintig dieren besloot met het warme weer een verkoelende duik te nemen in de Noordwaard. "Ik dacht echt toen ik langsfietste: volgens mij hebben we nijlpaarden in de Biesbosch", zegt een voorbijgangster.

Waterbuffels staan erom bekend dat ze goed kunnen zwemmen en dat ook graag doen. Maar voor veel bezoekers bleek het vandaag een uniek tafereel. "Ik heb wel eens koeien tot hun middel in het water zien staan, maar dit heb ik nog nooit gezien", zegt een van hen tegen Omroep Brabant.

Fietsers stapten dan ook massaal af om de zwempartij te fotograferen. En automobilisten zetten snel hun auto aan de kant om naar de dieren te kunnen kijken.

Nijlpaard?

Wie in het voorbijgaan snel even opzij keek, kon - met een beetje fantasie - denken dat het om nijlpaarden ging. De waterbuffels doken namelijk helemaal onder water en lieten alleen hun neus boven het wateroppervlak uitsteken.

Een toerist uit Zwitserland herkent meteen het tafereel uit het thuisland van de dieren. "Dit doet me denken aan India", zegt ze. Waterbuffels komen oorspronkelijk uit Zuid-Aziƫ en worden daar geregeld zwemmend gezien.