Ryanair stuurt dreigende brief aan organisatie die opkomt voor passagiers

Ryanair wil af van claimorganisaties die bij de vliegmaatschappij namens passagiers een schadevergoeding eisen. In een brief aan Nederlandse claimbureaus, die in handen is van de NOS, roept de budgetmaatschappij op om te stoppen met het indienen van claims namens passagiers. Volgens Ryanair verstoren de claimbureaus "de goede relatie met de passagiers". De Consumentenbond reageert geschokt.

Bijna 700 Nederlanders probeerden afgelopen week via claimbureau EUclaim een schadevergoeding te bedingen. De claims vloeien voort uit de stakingen van cabinepersoneel van de luchtvaartmaatschappij, waardoor tal van vluchten zijn geannuleerd.

De advocaat van Ryanair wil geen toelichting geven op de brief.

'Alle noodzakelijke maatregelen'

In de brief verzoekt Ryanair de claimorganisaties om reizigers te adviseren rechtstreeks contact op te nemen met het Ierse bedrijf. Mochten de claimbureaus dit niet doen, dan dreigt Ryanair om "alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de contractuele relatie met haar passagiers en de correcte naleving daarvan te beschermen".

Volgens Ryanair is het in belang van de passagier als het bedrijf direct contact heeft met de klant. Daarvoor heeft Ryanair een webformulier dat klanten kunnen invullen. Het bedrijf stelt dat alle klachten van passagiers binnen tien werkdagen zijn opgelost.

EUclaim spreekt dat tegen. "Het formulier is tegenwoordig goed te vinden wanneer je dit online zoekt en het formulier is simpel", erkent woordvoerder Jasmijn Heeremans. "Maar wat daarna gebeurt, is precies waarom passagiers gebruikmaken van EUclaim. Passagiers krijgen geen reactie of worden afgescheept met een negatieve reactie. Je ziet dit nu ook terug met de stakingen en het feit dat Ryanair niet bereikbaar is voor haar klanten."

Ryanair noemt in de brief ook als argument dat passagiers te veel geld zouden moeten afdragen aan claimbureaus die voor hen een schadevergoeding binnenhalen. "Wij werken altijd op basis van no cure, no pay en onze fee is altijd 29 procent plus 26 euro administratiekosten per persoon", reageert Heeremans. "Uit ervaring weten wij dat passagiers het eerst zelf proberen bij Ryanair maar uiteindelijk geen vergoeding ontvangen. Daarna schakelen ze ons in. Andere passagiers vinden het zelf claimen te veel gedoe en geven het graag voor een fee uit handen. Dit is een vrijwillige keuze van de passagier."