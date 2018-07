Duitse drugscrimineel met 71.000 euro cash opgepakt in Rotterdam

Een 33-jarige man die vanwege drugshandel werd gezocht in België, is in Rotterdam tegen de lamp gelopen. De man, die oorspronkelijk uit Duitsland komt, zit vast.

De Duitser verbleef steeds op andere plekken en had meerdere valse legitimatiebewijzen om uit de handen van de politie te blijven. Hij liep vorige week tegen de lamp toen hij zich legitimeerde met een vals paspoort.

Agenten wisten zijn adres te achterhalen en kregen toestemming om het pand te doorzoeken. In het huis aan het Kruisplein bleek 71.000 euro aan contant geld te liggen. Alleen op het kookeiland lag al ruim 2300 euro. Daarnaast bleek de man ook cocaïne, hasj, meerdere dure horloges, niet-traceerbare telefoons en een geldtelmachine in huis te hebben.

RTV Rijnmond meldt dat de Duitser morgen wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalt of de man vast blijft zitten.