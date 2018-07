Red ribbons en regenbogen: de internationale aids-conferentie is in Amsterdam

Duizenden mensen met roze spandoeken, paraplu's in regenboogkleuren en T-shirts met het bekende red ribbon-logo erop, trokken vanmiddag in de hitte door de straten van Amsterdam. Ze wandelden langs de grachten en over de trambanen, van het Amstelveld naar de RAI. Met deze protestmars tegen aids is het startschot gegeven: de Internationale AIDS Conferentie is terug in Amsterdam.

Voorop loopt prinses Mabel. Een paar minuten voor de start motiveerde ze de demonstranten op het Amstelveld om nog actiever op te treden tegen hiv en aids. "Ik loop samen met jullie, omdat aids nog niet verdwenen is, maar het kan wel verdwijnen! Let's march!"

Mensen vanuit de hele wereld volgen haar. Allemaal hebben ze zo hun eigen reden om mee te lopen. Sommigen zijn het stigma en uitsluiting waarmee veel aids- en hiv-patiënten nog steeds te maken hebben beu. Anderen willen dat er schone spuiten of gratis hiv-remmers beschikbaar komen of vragen aandacht voor de situatie in het land waar ze vandaan komen.

Uitgesloten

"In Rusland worden aids- en hiv-patiënten nog steeds uitgesloten", zegt Natalia Podogova. Ze loopt met een groep landgenoten mee in de mars. "Rusland behandelt mensen die seropositief zijn als criminelen. Zolang er in ons land geen ruimte is voor bijvoorbeeld prostituees en homoseksualiteit, is aids niet uit te bannen." Ze pakt haar megafoon en scandeert mee met de rest. "Stop aids now!"