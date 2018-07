Nepagenten krijgen jaren cel voor gewelddadige woningovervallen

Twee mannen die in 2016 verkleed als agenten een woningoverval pleegden, moeten de cel in. Bij de overval raakte de bewoner ernstig gewond.

Een 41-jarige man uit Heerlen heeft een gevangenisstraf opgelegd gekregen van negen jaar. Een 29-jarige man uit Kerkrade moet veertien jaar de cel in. Het OM had celstraffen geƫist van respectievelijk twintig en twaalf jaar.

In mei 2016 gingen de verklede mannen het huis in Landgraaf in. Ze wilden hennep stelen, maar de bewoner liet ze niet zomaar toe in de woning. Een van de verdachten werd in zijn been gestoken en de ander in zijn bil.

Vuurwapen

Een van de mannen heeft daarna meerdere keren op de bewoner geschoten met een vuurwapen. De veroordeelden zijn daarna de woning uit gevlucht. Ze lieten het slachtoffer zwaargewond achter. Op straat dwongen ze met het vuurwapen een vrouw in een auto te stoppen.

De rechtbank zegt dat poging tot doodslag is bewezen. Dat de verdachte uit nood zou hebben geschoten omdat de bewoner hem stak, is volgens de rechtbank niet waar. "Uit het op korte afstand meerdere kogels op de bewoner afvuren, blijkt dat ze de bewoner wilden doden."

De verdachten stonden ook terecht voor andere misdaden, meldt 1Limburg. De 41-jarige man heeft een woninginbraak in Den Helder gepleegd. Ook toen gebruikte hij geweld tegen de bewoner. De 29-jarige man pleegde ook nog twee woningovervallen. Bij een van de overvallen werd de eigenaar van het huis mishandeld en overgoten met benzine.