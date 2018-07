Amsterdam UMC stopt met onderzoek vanwege risico's baby's

Het Universitair Medisch Centrum in Amsterdam heeft een onderzoek naar een middel voor zwangere vrouwen per direct stopgezet. Het Amsterdam UMC bevestigt berichtgeving daarover van Hart van Nederland. Het middel is mogelijk nadelig voor baby's na de geboorte en lijkt zelfs het risico op overlijden te vergroten, zegt het UMC.

Het onderzoek was gericht op zwangere vrouwen van wie de baby al vroeg in de zwangerschap een ernstige groeibeperking had, met een slechte prognose voor het kind. De onderzoekers dachten dat het middel sildenafil, beter bekend als viagra, de placenta van zwangere vrouwen kan laten groeien, om zo de groei van de baby te stimuleren. Volgens het UMC waren daar sterke aanwijzingen voor uit andere onderzoeken.

Overleden

Het onderzoek, dat niet alleen bij het Amsterdam UMC liep maar ook in negen andere Nederlandse ziekenhuizen, begon in januari 2015. In totaal deden er 183 zwangere vrouwen aan mee. Van hen kregen 93 vrouwen tabletten met sildenafil, 90 vrouwen kregen een placebo.

Uit een tussentijdse analyse van het Amsterdam UMC blijkt nu dat van de 93 baby's uit de 'sildenafilgroep' er negentien na de geboorte zijn overleden. Van hen hadden er elf daarnaast een longaandoening. In de placebogroep overleden negen baby's.

Volgens een woordvoerder van het Amsterdam UMC is het verschil tussen beide groepen reden om het onderzoek nu stil te leggen. Maar het is niet zeker dat dit verschil is toe te schrijven aan sildenafil, zegt hij. Hij benadrukt dat de kansen van de baby's in het onderzoek sowieso al slecht waren: vanwege hun groeibeperking waren ze vaak te licht en werden ze te vroeg geboren. "Hun prognose is slecht."

Tien ziekenhuizen

In totaal deden tien Nederlandse ziekenhuizen aan het onderzoek met sildenafil mee: alle UMC's en ziekenhuizen in Leeuwarden, Zwolle en Veldhoven. Het Amsterdam UMC voerde het onderzoek aan.

Alle 183 vrouwen die met het onderzoek hebben meegedaan, zijn inmiddels van de situatie op de hoogte gesteld. Voor moeders heeft sildenafil geen directe gezondheidseffecten.