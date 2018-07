Podcast De Dag: Wat als het fundament onder je huis wegzakt?

Al twintig jaar leven inwoners van de Crabethstraat in Gouda in onzekerheid. De huizen in de straat zijn aan het verzakken, maar wie de reparatie moet betalen bleef lang onduidelijk. Nu komt de gemeente met geld over de brug, ontdekte Reporter Radio. Journalist Klaas den Tek vertelt in De Dag over de jarenlange strijd van de bewoners.

En we praten over aids-bestrijding. Amsterdam is deze hele week het toneel van een grote internationale aids-conferentie. NOS-redacteuren Rinke van den Brink en Marc-Robin Visscher spraken voorafgaand aan de conferentie met vier Nederlandse aids-bestrijders van het eerste uur.