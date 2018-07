Zestigste Strandzesdaagse: 'een grote familie' van 800 mensen

Inmiddels hebben de deelnemers de eerste kilometers erop zitten. "En het gaat uitstekend", vertelt een van hen. "Het kan niet beter. We hebben prachtig mooi weer. Vorige week hebben we al gigantisch getraind in Nijmegen en dit doen we er even achteraan." In totaal lopen ze deze eerste dag 33 kilometer.

Maar hoe zit het met de drukke stranden, later vandaag? "Mul zand is natuurlijk niet helemaal te voorkomen, maar waar het kan gaan we voor de harde baan." En verder is het vooral om de badgasten heen manoeuvreren. Van Loo: "Je kan natuurlijk een zandkasteeltje tegenkomen. Trap hem niet kapot, want dat is zielig voor de kinderen die 'm gemaakt hebben."

Omgedraaid

Wat niet iedereen weet is dat de Strandzesdaagse tijdens de eerste drie edities andersom werd gelopen. "Er was toen vaak een zuidwestenwind en als je de andere kant op gaat dan heb je de wind in je rug", zegt Van Loo. "En de meeste mensen die toen meeliepen kwamen ook uit Den Helder. Dus sinds 1962 lopen we van Hoek van Holland naar Den Helder."