Twee daklozen in brand gestoken op treinstation Berlijn

Op een treinstation in Berlijn zijn gisteravond twee daklozen in brand gestoken. Ze zijn met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend.

Volgens de politie lagen de twee mannen (47 en 62) met wat bezittingen in een overdekt gedeelte van station Berlin-Schöneweide, in een buitenwijk ten zuidoosten van de stad. Onbekenden overgoten het tweetal met een brandbare vloeistof en staken hen vervolgens in brand.

Brandblusser

Volgens Duitse media blusten voorbijgangers de brand met een brandblusser die ze uit een nabijgelegen fastfoodzaak hadden gehaald, maar de Duitse politie kan dat niet bevestigen. Een van de slachtoffers zou geprobeerd hebben zijn brandende schoenen uit te trekken.

Om hoeveel daders het gaat, is niet duidelijk. Volgens de krant Bild waren het er twee. Over de toedracht van het incident is nog niets bekend.

Kerstavond

Het voorval doet denken aan een incident uit 2016, toen op Kerstavond een slapende dakloze in brand werd gestoken in een metrostation in Berlijn. De daders waren vluchtelingen uit Syrië en Libië.

Het 27-jarige slachtoffer bleef door het snelle ingrijpen van omstanders ongedeerd, maar veel van zijn bezittingen gingen in vlammen op.