Klein fruit steeds populairder, vooral blauwe bessen

We eten met zijn allen steeds meer blauwe bessen. Het eerste halfjaar van 2018 is de omzet met 8 procent toegenomen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Tussen 2013 en 2017 is de omzet in de supermarkten met ruim 250 procent toegenomen, blijkt uit cijfers van het CBS.

Ook het landbouwareaal waar blauwe bessen worden geteeld neemt toe, evenals het volume van de import. Er is een toenemende vraag naar zacht, klein fruit zoals blauwe bessen, zwarte bessen, rode bessen, bramen en frambozen en fruittelers spelen daar natuurlijk op in.

De blauwe bes is onder klein fruit het populairst: van die soort nam de teeltoppervlakte in open grond dit jaar toe tot 970 hectare. In 2013 was dat oppervlak nog 580 hectare. Het CBS heeft niet gekeken naar de teelt in kassen. In de onderzochte periode is het aantal telers niet zo snel opgelopen: van 110 naar 130.

Gezond imago

Blauwe bessen staan nu op de derde plaats van meest geteelde fruitsoorten in Nederland, achter appels en peren. De toenemende verkoop "wordt mede veroorzaakt door het gezonde imago dat de blauwe bes bij de consument heeft", verklaart het CBS.

Dat betekent ook dat er steeds meer blauwe bessen geïmporteerd worden: vorig jaar 9,8 miljoen kilo, drie keer zoveel als in 2013. Meer dan de helft was afkomstig uit Spanje en Portugal. Sinds 2015 is er ook steeds meer invoer uit Afrika. De prijs van blauwe bessen is de afgelopen jaren overigens nauwelijks veranderd.