170 Britse politici tekenen brief over hervorming Noord-Ierse abortuswet

Meer dan 170 Britse en Ierse politici hebben een brandbrief ondertekend waarin de Britse regering wordt opgeroepen de abortuswet in Noord-Ierland te hervormen. De ondertekenaars willen dat het ondergaan van een abortus niet langer illegaal is in het land.

Noord-Ierland is op dit moment het enige land in het Verenigd Koninkrijk waar abortus strafbaar is. In buurland Ierland werd het abortusverbod in mei in een referendum afgeschaft.

"Dit is de eerste en belangrijkste stap om een einde te maken aan de behandeling van Britse en Ierse vrouwen als tweederangs burgers", staat in de brief, die in The Sunday Times is gepubliceerd. In de brief staat dat meer dan duizend meisjes en vrouwen uit Noord-Ierland vorig jaar noodgedwongen naar Groot-Brittannië moesten afreizen om een abortus te ondergaan. Anderen namen abortuspillen die ook verboden zijn.

Abortus is in Noord-Ierland zelfs in het geval van verkrachting of bij ernstige afwijkingen van de foetus, verboden. Alleen als het leven van de moeder in gevaar komt, mag een uitzondering worden gemaakt. In Engeland, Wales en Schotland zijn abortussen al meer dan vijftig jaar legaal.

Bestuurscrisis

Volgens The Sunday Times is de Britse regering bang dat de brandbrief de kansen op een nieuw zelfstandig Noord-Iers bestuur verkleint. Sinds januari 2017 ligt dit bestuur stil, nadat de Ierse nationalistische partij Sinn Féin en de protestantse Noord-Ierse Democratische Unionistische Partij (DUP) hadden geweigerd nog langer met elkaar in de coalitie te zitten.

Het onderwerp abortus drijft beide kampen zo mogelijk nog verder uit elkaar: terwijl Sinn Féin voorstander is van het legaliseren van abortus, is de DUP fel tegen.

Het Britse Hooggerechtshof oordeelde vorige maand dat de strenge abortuswetgeving in Noord-Ierland in strijd is met de mensenrechten. Desondanks verklaarde het hof zich niet bevoegd om iets aan de wet te veranderen, omdat de mensenrechtencommissie die de zaak had aangespannen officieel niet het recht had dat te doen.