Schimmel in eikenboom bedreigt beroemde Spaanse biggetjes (en hun ham)

"Het kan het einde worden van een complete veeteeltsector. Het wordt tijd dat ook de politiek wakker wordt en ons gaat helpen. Ze doen maar weinig, ze zien niet in hoe ernstig dit is." Varkens scharrelen rond zijn voeten. Een enorme steeneik van zeker driehonderd jaar staat achter hem. De boom ging in een paar maanden tijd verloren.

Maar nu veel bomen in het gebied verdrogen, wordt het steeds lastiger voor de varkens om nog eten te vinden, legt Jimenez uit. In de regio Andalusië stierven afgelopen tien jaar een half miljoen steeneiken door de schimmel. In het naastgelegen Extremadura tellen ze alleen dit jaar al tienduizend nieuwe brandhaarden.