Nederlander Sjaak Selen winnaar WK zweefvliegen

Sjaak Selen (52) uit Eindhoven is met grote overmacht wereldkampioen zweefvliegen geworden in de Poolse stad Ostrów. Tijdens de zeven wedstrijddagen voerde hij vanaf het begin het algemeen klassement voor de Standaardklasse aan.

Zweefvliegen is gebruik maken van thermiek, een verticaal opstijgende luchtbeweging die wordt veroorzaakt door de zon. Op een zweefvliegtoernooi zoals het WK zet de wedstrijdleiding dagelijks een opdracht en een afstand uit aan de hand van de weersinformatie. Het kan gaan om afstanden tot 500 kilometer. Wie tussendoor landt, is af.

Bijzondere prestatie

Nederland is met veertig zweefvliegclubs geen grote internationale speler, maar Selen schudde de concurrentie op het WK zonder veel moeite van zich af. De Venlo Eindhoven ZweefvliegClub is trots op 'hun' wereldkampioen. "Het is echt een hele bijzondere prestatie. Juist omdat er echt toppers van over de hele wereld mee hebben gedaan en wij maar een klein landje zijn. Een prikje op de wereldkaart", laat de club aan Omroep Brabant weten.

De eerste felicitaties voor Selen kwamen van zijn broer Baer, die in 1978 als eerste Nederlander wereldkampioen zweefvliegen werd in de Standaardklasse. Hij is nu geen actieve zweefvlieger meer.