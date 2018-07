Britse peuter zwaargewond bij zuuraanval

In de Engelse stad Worcester is een jongen van 3 ernstig gewond geraakt bij wat waarschijnlijk een zuuraanval was. Dat gebeurde gistermiddag in een winkel.

Volgens de politie lijkt het erop dat de dader of daders het specifiek op de peuter hadden gemunt. Onderzocht wordt waarmee hij werd aangevallen, maar waarschijnlijk gaat het om een zuur. De jongen is met ernstige brandwonden opgenomen in een ziekenhuis.

Er is een man van 39 uit Wolverhampton opgepakt, maar de politie tast nog in het duister over het motief achter de aanval. Er zijn camerabeelden verspreid met daarop drie mannen die mogelijk meer van de zaak weten.