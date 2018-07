Eerste betalende reizigers op de Noord/Zuidlijn moeten nog even wennen

De Noord/Zuidlijn in Amsterdam rijdt vanaf vandaag volgens de reguliere dienstregeling. De eerste metro's vertrokken rond 07.30 uur voor hun rit van Amsterdam-Noord naar de binnenstad en de Zuidas en vice versa.

Onder de eerste reguliere reizigers waren mensen die de rit per se wilden meemaken, maar ook was er op deze zondag ook al woon-werkverkeer. Voor iedereen is het nog even wennen: