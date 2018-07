Elf taxichauffeurs Zuid-Afrika dood, mogelijk door taxi-oorlog

In de Zuid-Afrikaanse provincie Kwazulu-Natal zijn elf taxichauffeurs doodgeschoten en vier gewond geraakt bij een aanslag op hun minibus. De slachtoffers waren gisteravond op de terugweg van de begrafenis van een andere taxichauffeur, toen onbekenden met automatische geweren plotseling de weg versperden en het vuur openden op de minibus.

Vier mannen zijn naar het ziekenhuis gebracht, twee anderen bleven ongedeerd. De politie is op zoek naar de daders.

Het motief voor de aanslag is onbekend, maar betrokkenen wijzen op de taxi-oorlog die in veel Zuid-Afrikaanse steden gaande is. Minibussen zijn de populairste vorm van taxivervoer in het land en de concurrentie tussen de verschillende taxibedrijven om te rijden op de drukste trajecten is moordend.