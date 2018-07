Wekdienst 22/7: de Noord/Zuidlijn voor het eggie en Verstappen racet in Duitsland

Wat heb je gemist?

Ecuador staat op het punt om het asiel van Julian Assange in te trekken en hem uit de ambassade in Londen te zetten. Bronnen bij het Ecuadoraanse ministerie van Buitenlandse Zaken hebben dat aan The Intercept laten weten.

De WikiLeaks-klokkenluider zit al zes jaar in het ambassadegebouw, uit angst voor uitlevering aan de VS. De laatste tijd was de verhouding tussen Assange en zijn 'gastland' al gespannen.