Veiligheidschef wilde niet respectloos zijn richting Trump

De Amerikaanse veiligheidschef Dan Coats wilde niet respectloos zijn richting Donald Trump toen hij naar eigen zeggen "ongemakkelijk" reageerde op het nieuws dat de Amerikaanse president Vladimir Poetin wil uitnodigen om naar het Witte Huis te komen. Coats hoorde dat voor het eerst tijdens een live-interview op televisie.

Toen de interviewster over de uitnodiging vertelde reageerde hij met "zeg dat nog eens?" en "hoor ik dat goed?". Toen het nieuws bij hem was geland zei hij nog: "Oké, dat gaat interessant worden".

De veiligheidschef zegt nu dat zijn reactie niet zo handig was en dat hij Trump zo goed mogelijk op de hoogte zal blijven houden van informatie die van de inlichtingendiensten komt. Ook laat hij weten dat zijn opmerkingen niet bedoeld waren als kritiek op het handelen van de president.

Helsinki

Trump kwam onder vuur te liggen voor zijn opstelling tijdens de top in Helsinki waar hij lang een-op-een sprak met Poetin. Hij leek de woorden van zijn ambtsgenoot te verkiezen boven die van zijn eigen veiligheidsdiensten.

Coats, die verantwoordelijk is voor de zestien Amerikaanse inlichtingendiensten, gaf na de top in Helsinki een verklaring uit waarin hij het oordeel van de president tegensprak. Volgens hem is Rusland nog altijd op grote schaal bezig om invloed uit te oefenen op de Amerikaanse maatschappij.

Later liet Trump weten dat hij wel degelijk denkt dat Rusland de Amerikaanse verkiezingen probeerde te beïnvloeden, en dat hij vertrouwen heeft in de inlichtingendiensten.