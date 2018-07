Held van Lübeck: ik besloot in een reflex om in te grijpen

Maikel Henkel weet de messteker tegen de vloer van de bus te werken. Dan arriveert de politie en wordt de dader overmeesterd.

Volgens de autoriteiten zijn er geen aanwijzingen dat de dader is geradicaliseerd. Hij heeft niets gezegd over zijn motief. Maikel Henkel wisselde in de bus wel enkele woorden met de dader. "Ik vroeg me hardop af waarom iemand zoiets doet. Waarop ik van hem het antwoord kreeg dat wij Duitsers dat van hem gemaakt hebben. Wat daarachter zit, weet ik niet."

Henkel is achteraf blij dat hij in actie kwam - en dat hij er zonder kleerscheuren vanaf is gekomen. "Ik zou dat ook willen in zo'n situatie, als ik het slachtoffer was. Ik zou dan echt hulp willen."

De dader wordt verdacht van poging tot moord. Naar aanleiding van de beelden van videocamera's in de bus denkt de politie dat hij het doel had de bus in brand te steken en zoveel mogelijk slachtoffers te maken.

Gewonde Nederlanders

Bij de steekpartij raakten ook twee Nederlanders gewond, een van hen, een 21-jarige man uit Leeuwarden, ernstig. Hij is buiten levensgevaar.

De man zal mogelijk maandag gehoord worden door de Duitse justitie, als zijn gezondheid het toelaat. "Het 21-jarige slachtoffer uit Nederland is een belangrijke getuige", aldus Ulla Hingst, hoofdofficier van justitie in Lübeck. "We zullen hem horen als de artsen hebben vastgesteld dat hij daarvoor genoeg is opgeknapt."