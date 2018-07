Meer poep op vlees in slachthuizen, maar NVWA noemt vlees veilig

In slachthuizen is vorig jaar vaker poep aangetroffen op vlees dan het jaar ervoor. Dat meldt RTL Nieuws op basis van gegevens van de NVWA (voedsel- en warenautoriteit). Mest komt op het vlees terecht als de darmen niet op de goede wijze worden weggesneden.

De NVWA deelde tussen april vorig jaar en deze maand 49 boetes uit aan roodvleesslachthuizen. Daar worden runderen, paarden, varkens, schapen en geiten geslacht. In de ruim twee jaar daarvoor werden 39 boetes uitgedeeld.

Volgens de NVWA is er geen reden om te twijfelen aan de veiligheid van Nederlands vlees en leven slachthuizen de regels over het algemeen goed na. Omdat poep op vlees een bekend voedselveiligheidsrisico is, heeft de inspectie er bij slachthuizen op aangedrongen daar meer aandacht aan te besteden. De inspecteurs letten er ook intensiever op.

De branchevereniging voor de slachtindustrie COV noemt bij RTL de stijging van het aantal boetes "een punt van zorg". Een woordvoerder wijst erop dat er jaarlijks 17 miljoen correcte slachtingen zijn.