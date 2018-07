Schermloze zomervakantie: resetten van relaties of los van realiteit?

Volgens Bontje is zo'n schermloze periode ook ideaal om je relatie te resetten. "Niet alleen met elkaar, als gezin, maar juist ook met jou en het apparaat. Een moment om je bewust af te vragen: waar wil ik dit apparaat eigenlijk voor gebruiken?"

Zo zou iedereen zich volgens haar kunnen afvragen of je berichtjes echt altijd direct moet beantwoorden, of dat je ook gewoon even naar buiten kan kijken als je in de bus zit. Benut je eigen schermloze tijd om na te denken over welk beeld je wilt uitstralen naar je kinderen, is haar advies.

Ook de relatie tussen je kind en het apparaat kan dan even herstart worden. Het is vaak een automatisme dat kinderen een filmpje kijken tijdens het koken of in een restaurant. "In de vakantie kunnen ze best merken dat ze dat helemaal niet nodig hebben om zich te kunnen vermaken", voegt Bontje toe.